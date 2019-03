DROUET CONTESTE SON PROCÈS VERBAL





Au micro de LCI, Eric Drouet s'est exprimé sur sa verbalisation. Il a indiqué "ne pas avoir signé [le procès verbal]" et "le contester fortement". Contrôlé comme étant le "leader des Gilets Jaunes" selon les autorités, il a refusé ce "titre" et estimé que dans ce qui était détaillé dans le PV, "tout était faux".





"On nous a dit 'appel à manifester', c'est faux, on a juste fait des sondages. On nous a dit 'présence sur une manifestation non déclarée', c'est faux, on se rejoignait pour partir à une manifestation déclarée." a-t-il précisé.