Six personnes sont désormais en garde à vue dans l'enquête sur l'intrusion du 5 janvier 2019 dans le ministère de Benjamin Griveaux, selon les informations de TF1/LCI. Quatre d'entre eux ont été interpellés en région parisienne et deux dans le Nord. Âgés de 21 à 24 ans, plusieurs étaient déjà connus de la justice et leurs empreintes digitales ont été retrouvées sur le porte-palette utilisé pour défoncer la porte de la cour du ministère.