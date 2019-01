BERGÉ





"La liberté de manifester oui, mais la liberté de casser non", a déclaré ce lundi Aurore Bergé, députée LaRem des Yvelines, sur LCI, estimant "qu'on peut aller plus loin". Elle a notamment évoqué l'hypothèse d'"un fichier qui permettent d'identifier celles et ceux qui de manière récurrente sont là pour casser pour frapper ou attenter à des symboles républicains." Et d’illustrer : "on interdit bien dans les stades, les hooligans c'est à dire celles et ceux dont on pense qu'ils vont avoir des comportements délictueux."