DÉSAVEU POPULAIRE

Un sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro, jeudi 21 mars, apprend que plus de trois Français sur quatre ne font plus confiance à Christophe Castaner pour rétablir l'ordre après les débordements et les saccages du samedi 16 mars. Un score plus élevé que pour Emmanuel Macron (70%) et pour Edouard Philippe (67%).





En première ligne depuis le début du mouvement social, Christophe Castaner est vu comme le principal responsable des scènes de violences de l'acte 18. Lui et pas le préfet Delpuech, dont le limogeage est désapprouvé par 68% des personnes interrogées.





Parmi ces dernières, on salue tout de même une partie de l'arsenal répressif exposé en début de semaine. Qu'il s'agisse de sanctionner les leaders des Gilets jaunes qui encourageraient les violences - ce que les principaux intéressés ont nié - (56%) ou de doter la police de produits marquants pour identifier les manifestants violents."