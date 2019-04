EN DIRECT - Gilets jaunes : les manifestations interdites le 1er mai dans le centre de Lyon

INQUIÉTUDES





Dans un entretien lundi au Monde, le président de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), estime que les libertés fondamentales, "grignotées" depuis plusieurs décennies et "toujours davantage" par les gouvernements successifs, sont en "très mauvais état". "En apparence, nous sommes un Etat de droit, et l'on s'en flatte assez, nous avons un corpus juridique étoffé, des juges chargés de protéger nos libertés... En apparence, rien de tout ça n'est menacé. Dans la réalité, c'est autre chose. Au nom de la sécurité, toutes nos libertés le sont", critique Jean-Marie Delarue, nouveau président de cette commission. "On n'arrête pas de nous dire que 'la sécurité est la première de nos libertés', selon une formule désormais consacrée. C'est faux ! La sécurité est éventuellement l'une des conditions de notre liberté. Cet aphorisme est une dangereuse illusion qui pousse depuis plusieurs décennies les gouvernements à grignoter nos libertés toujours davantage", s'insurge M. Delarue.





Pour cet ex-directeur des libertés publiques au ministère de l'Intérieur (1997-2001), le "point de départ" de ce recul est la loi "sécurité et liberté" d'Alain Peyrefitte en 1981. La France n'avait alors "pas besoin de nouvelles lois pour mettre en prison des terroristes. Et ça n'est pas plus le cas aujourd'hui", juge Jean-Marie Delarue, qui fut également contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 à 2014. "Désormais, il suffit de se trouver dans les environs d'une manifestation pour devenir un Français suspect faisant l'objet de mesures extraordinaires, comme des fouilles", déplore-t-il en évoquant la récente loi "anticasseurs", dans le contexte du mouvement social inédit des Gilets jaunes.