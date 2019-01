PANNIER-RUNACHER





Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, était ce matin l'invitée de la matinale de LCI. A propos des manifestations d'hier, elle s'est félicitée du "calme" dans lequel ont défilé les cortèges, tout en condamnant l'agression d'une équipe de journalistes de LCI à Rouen.





Alors que le rétablissement de l'ISF est l'une des principales revendications des Gilets jaunes, elle a déclaré : "La revendication est la justice fiscale, pas l'ISF. (...) On dit qu'on a supprimé l'ISF, la réalité c'est qu'on l'a remplacé par un autre impôt. On peut bouger des paramètres, mais pour cela il faut qu'on ait des bases", qui seront fixées notamment après le grand débat selon ce qu'il en ressort. Alors que certains évoquent, pour compenser la fin de l'ISF, de taxer davantage les plus aisés, Agnès Pannier-Runacher n'a pas eu l'air convaincue par cette solution. "L'un des sujets que nous disent les Français, c'est moins d'impôt", ajoutant qu'"intuitivement", "le poids de sortie" irait donc plutôt en ce sens.





Interrogée sur la taxe d'habitation, qui pourrait finalement être payée par les 20% de Français les plus aisés, la secrétaire d'Etat a précisé : "C'est un sujet du grand débat. Le programme prévoyait que c'était sur 80% des plus modestes. C'est en mettant en oeuvre la réforme que le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il y avait un sujet d'égalité devant l'impôt." Selon elle, c'est le grand débat qui définira ce "qui est acceptable ou qui ne l'est pas" à ce sujet.