VÉCU, LE MEDIA GILET JAUNE





L'autoproclamé média "du gilet jaune", Vécu, s'arrête. Dans une vidéo, Gabin Formont explique les raisons pour lesquelles il a fait le choix d'arrêter. "Je vais laisser les stars du mouvement s'occuper des blessés (...) Je n'irai plus sur les manifestations. Je n'accepte pas de me faire cracher à la gueule et je suis écoeuré, à bout de souffle. Je pense que cela va mal se terminer parce qu’il n'y a pas d'intelligence autour pour que cela se passe bien (...) J'aurais presque envie de me foutre en l'air tellement ça me fait du mal", dit-il dans un vidéo postée sur le compte Facebook.