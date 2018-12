SAÔNE ET LOIRE





"Près de 200 camions" ont été bloqués dans la nuit de mercredi à jeudi en Saône-et-Loire par des individus "se présentant comme des 'gilets jaunes'" entraînant l'intervention des forces de l'ordre qui ont procédé à onze interpellations.





"La police et la gendarmerie ont procédé conjointement aux déblocages du rond-point vers 1H00 du matin", poursuit le communiqué du préfet de Saône-et-Loire. "Onze interpellations ont été effectuées pour cinq vérifications d'identité et six gardes à vue", a précisé le préfet, soulignant "les enjeux économiques qui s'attachent à la bonne circulation des poids lourds et (...) la gravité des conséquences économiques de telles entraves".