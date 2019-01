"C'ÉTAIT UNE BONNE IDÉE"





Bernard Tapie est revenu sur les événements de samedi, lorsqu'il a décidé de prêter les locaux de La Provence à une délégation de Gilets jaunes, provoquant la colère de certains manifestants.





"75 représentants d'une quinzaine de régions étaient là lorsque sont arrivés des agents de police. On nous prévient qu'un groupe de 300 arrive", témoigne-t-il ainsi. Et d'ajouter : "Ils arrivent, et ils gueulent. C'était pas tout à fait que des Gilets Jaunes, il y avait une grande partie de représentants de la CGT."





Contacté par l'un des représentants, qui aurait demandé par téléphone à ce qu'on ne laisse pas rentrer les manifestants, Bernard Tapie dit lui avoir répondu: "Ou bien une délégation rentre, ou bien vous sortez tous".





Un choix qu'il ne regrette pas. "Et on s’aperçoit que, quand on revient à l'essentiel, ils ont les mêmes envies et les mêmes revendications. C'est pour ça que c'était une bonne idée."