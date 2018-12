DÉBAT





L'Elysée a détaillé mercredi les 5 questions qui doivent cadrer le grand débat local annoncé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Un débat ouvert au public et censé s'appuyer notamment sur les mairies :

- "Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se déplacer, se chauffer, isoler leur logement ?

- "Comment faire évoluer le lien entre impôts, dépenses et services publics pour mieux répondre aux besoins des Français ?"

- "Comment faire évoluer l'organisation de l'Etat et des autres collectivités publiques pour les rendre plus proches des Français et plus efficaces ?"

- "Que signifie être citoyen aujourd'hui ? Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?"

- "Quelles sont les attentes et les inquiétudes des Français relatives à l'immigration, dans un contexte de mondialisation et de laïcité parfois bousculée ?"