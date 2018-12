Les Gilets jaunes ne lâchent pas. Moins nombreux dans les rues, chaque jour de la semaine, leur mouvement reste soutenu par les Français malgré les violences à Paris et à travers la France samedi 1er décembre. Conscient de la colère des Français, l’exécutif a reculé et a proposé la suspension de trois taxes pendant six mois. Mais les réponses d'Edouard Philippe ont été contestées car de nombreux Gilets jaunes considèrent que ces mesures arrivent "trop tard" et ne sont pas "suffisantes".





Alors quel avenir pour le mouvement ? Quelles suites aux négociations avec le pouvoir ? Après le déchaînement de violences samedi 8 décembre, les Champs-Elysées seront-ils encore pris d'assaut par les Gilets jaunes ? Emmanuel Macron a proposé une série d'annonces qui, semble-t-il, ont partiellement apaisé la colère, sans toutefois la calmer totalement.