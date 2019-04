EN DIRECT - Gilets jaunes : les manifestations interdites samedi sur les Champs-Elysées et aux abords de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame

ACTE 23





Ce jeudi, soit 48 heures avant "l'acte 23" de la mobilisation des Gilets jaunes, le préfet de police de Paris a pris un arrêté "interdisant tout rassemblement se revendiquant des Gilets jaunes, ainsi que le port et le transport d'armes dans certains secteurs de la capitale". L'arrêté porte donc sur l'avenue des Champs-Elysées, dans sa partie comprise entre la place Charles-de-Gaulle (incluse) et le rond-point des Champs-Elysées, ainsi que sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100m à partir de cette portion. Un périmètre comprenant la présidence de la République et l'Assemblée nationale est aussi concerné.

Les cortèges, défilés et rassemblements des Gilets jaunes, sont également interdits dans le périmètre de Notre-Dame-de-Paris.





Par ailleurs, à compter de 6 heure du matin, la circulation des véhicules à moteur est interdite dans le périmètre comprenant l'avenue de Marigny, la place Beauvau et la rue du Faubourg Saint-Honoré.