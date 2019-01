C'était le premier samedi de mobilisation depuis le lancement du Grand débat national et la mobilisation n'a pas faibli. 84.000 personnes ont manifesté samedi 20 janvier à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. Le chiffre est identique au samedi précédent. Avec 7000 manifestants dans la capitale, Paris n'est pas la ville qui a mobilisé le plus en France. C'est à Toulouse que les manifestants ont été les plus nombreux : 10.000 personnes.





Les rassemblements, encadrés par un service d'ordre dans plusieurs villes, se sont globalement déroulés dans le calme. Les précédents samedis ont été émaillés de heurts, parfois violents.





Plus de 80.000 personnes avaient été recensées samedi dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Bien plus que les 50.000 manifestants comptabilisés la semaine précédente, sans toutefois atteindre les centaines de milliers rassemblés en novembre ou décembre.