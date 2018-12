CE QU'IL FAUT RETENIR





- MOBILISATION EN BAISSE. La mobilisation des Gilets jaunes semble s'effriter. 66 000 personnes ont défilé dans toute la France samedi, c'est deux fois moins que le week-end précédent même si dans certaines villes, comme Bordeaux ou Toulouse, les rassemblements ont encore été très suivis.





- PARIS ÉPARGNÉ. On dénombre également beaucoup moins d'interpellations et de dégâts dans la capitale : les forces de l'ordre ont procédé à 179 interpellations et 144 personnes ont été placées en garde à vue à Paris.





- STOP OU ENCORE ? Plusieurs membres du gouvernement appellent désormais à lever les barrages. "Il faut arrêter la surenchère et rentrer maintenant dans le grand débat national avec ce dialogue qui pourra déboucher sur de nouvelles propositions", a estimé Marlène Schiappa sur LCI. L'organisation d'un sixième samedi de mobilisation fait débat au sein des Gilets jaunes.





- LE PLAN DE L'EXÉCUTIF. Dans une interview accordée aux Echos, Edouard Philippe détaille les contours des mesures annoncées plus tôt dans la semaine par Emmanuel Macron. Smic et prime d'activité, référendum d'initiative citoyenne, impôt sur les sociétés : ce qu'il faut retenir de la réponse de l'exécutif aux gilets jaunes.