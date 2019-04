EN DIRECT - Gilets jaunes : les manifestations interdites sur les Champs-Elysées samedi

PARIS





Ce jeudi, le préfet de Police de Paris a annoncé dans un communiqué qu'un arrêté un arrêté interdisant tout rassemblement de personnes se revendiquant des "Gilets jaunes" avait été pris pour le 13 avril. Il concerne l'avenue des Champs-Elysées dans sa partie comprise entre la place Charles-de-Gaulle incluse et le rond-point des Champs-Elysées-Marcel-Dassault, et sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres à partie de cette portion de l’avenue des Champs-Elysées, ainsi que dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée Nationale.