Gilets jaunes : mobilisation, interpellations... le bilan du 24e samedi de mobilisation

STRASBOURG





Le cortège se disperse, à Strasbourg, signant la fin de cette manifestation. Selon un communiqué de la préfecture, des confrontations avec les forces de l’ordre ont eu lieu allée de la Roberstau, boulevard d’Anvers et à proximité du campus de l’Université de Strasbourg.





"Des tirs de lacrymogène et des manœuvres de dispersion ont été nécessaires pour mettre fin à ces confrontations. De nombreuses dégradations ont été constatées", explique -t-on. Vingt-six personnes ont été interpellées.





"On dénombre un blessé parmi les manifestants et un blessé parmi les forces de l’ordre. Ils ont été pris en charge par les services de secours", poursuit la préfecture . "À 18h, les manifestants ne sont plus qu’au nombre de 400", dit-elle.