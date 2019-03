CASTANER INVITÉ DE LCI





Castaner sur les propos de Eric Drouet et Maxime Nicolle : "Ce sont des révolutionnaires d'opérette. Ils alimentent la violence et après ils disent "pas vu, pas pris". Il faut qu'ils assument la casse. Je souhaite que leur responsabilité soit engagée sur leurs deniers personnels. Il n'y a aucune raison que ce soit les impôts qui paient les dégâts."

Poursuivre les leaders est-il un risque ? "Je n'accepte pas de voir ces deux personnages de TV réalité qui vivent que par des Facebook live et disent "ah non, ce n'est pas moi", de ne pas être sanctionnés. Et il faut qu'ils le soient au portefeuille. Cela s'appelle le courage. Et je crois que du courage, ils en manquent."