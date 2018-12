CONSULTATION EN LIGNE





Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) lancera demain une consultation en ligne centrée sur des thématiques qui ont récemment émergé et ouverte aux citoyens... "avec ou sans gilet jaune", a annoncé vendredi cette assemblée de représentants sociaux et associatifs.





>> La consultation est disponible ici





Jusqu'au 4 janvier, chacun pourra "donner son avis" via une plateforme sur six sujets: "inégalités sociales", "justice fiscale", "inégalités territoriales", "pouvoir d'achat", "participation des citoyens" et "transition écologique", indique le Cese dans un communiqué.