EN DIRECT - Gilets jaunes : rassemblement à Paris pour réclamer la libération d'un journaliste arrêté samedi

CE QU'IL FAUT RETENIR





- 27.900 manifestants se sont mobilisés à travers la France, dont 9.000 à Paris, selon l'Intérieur. Une baisse de la mobilisation (31.100 la semaine précédente) observée par la place Beauvau que ne relève pas le "Nombre Jaune". Ce compteur, mis en place en réponse aux chiffres officiels, juge que 101.000 Gilets jaunes ont défilé à travers la France. En comparaison, cette page Facebook donnait le chiffre de 91.000 participants au "22e acte".





- Des tensions ont éclaté dans la capitale en début d'après-midi près de Bastille, avant de se concentrer sur la place de la République, point d'arrivée du cortège. Plusieurs magasins ont été pillés et des vitrines saccagées. Des manifestants ont également pris à partie les forces de l'ordre en leur criant "suicidez-vous, suicidez-vous". Une séquence qui a indigné la classe politique.





- 14 membres des forces de l’ordre ont été blessés ce samedi, selon le ministère de l'Intérieur,





- 2 reporters indépendants ont été arrêtés dans la capitale, selon plusieurs témoignages. D'autres journalistes rapportent également avoir été blessé.





- Plus de à 21.000 contrôles préventifs et 249 interpellations, ont eu lieu dans la capitale, selon la préfecture. Parmi elles, 219 personnes ont été placées en garde à vue, dont six mineurs, selon le parquet.





- De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers la France, comme à Toulouse, Marseille ou Saint-Etienne. À Montpellier, 2200 personnes s'étaient réunis, quant à Bordeaux, pourtant place forte du mouvement, ils n'étaient que 1500 selon l'AFP à défiler dans le calme.