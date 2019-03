CE QU'IL FAUT RETENIR A 20H30





- Regain de violences à Paris, pour cette dix-huitième journée de mobilisation des Gilets jaunes. De très nombreuses boutiques et des restaurants des Champs-Elysées ont été saccagés, incendiés et pillés, dont le Fouquet's. En début d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble près des Champs-Elysées, faisant onze blessés légers. Une femme et son bébé "coincés au deuxième étage", ont été sauvés de cet incendie, parti d'une banque au rez-de-chaussée, ont indiqué les pompiers à l'AFP.





- Dans toute la France, la mobilisation des Gilets jaunes a rassemblé 32.000 personnes (dont 10.000 à Paris). A titre de comparaison, ils étaient 28.600 la semaine précédente.





- A Paris, Christophe Castaner a indiqué 237 interpellations . Par ailleurs, le parquet de Paris a fait état de 144 personnes en garde à vue à 19h00.





- D'après la préfecture de police, 17 membres des forces de l'ordre ont été blessées ainsi qu'un pompier et 42 manifestants. Un journaliste de l'AFP a pu voir l'un d'entre eux, victime selon les street medics d'un tir de flashball dans l'œil.





- Emmanuel Macron a écourté son séjour au ski pour revenir à Paris suites aux violences. Il sera présent en cellule de crise au ministère de l'Intérieur à 22h30.