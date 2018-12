CE QU'IL FAUT RETENIR





- MOBILISATION EN BAISSE. La mobilisation des Gilets jaunes semble s'effriter. 66 000 personnes ont défilé dans toute la France samedi, c'est deux fois moins que le week-end précédent même si dans certaines villes, comme Bordeaux ou Toulouse, les rassemblements ont encore été très suivis.





- PARIS ÉPARGNÉ - On dénombre également beaucoup moins d'interpellations et de dégâts dans la capitale : les forces de l'ordre ont procédé à 179 interpellations et 144 personnes ont été placées en garde à vue à Paris.





- STOP OU ENCORE ? Plusieurs membres du gouvernement appellent désormais à lever les barrages. "Il faut arrêter la surenchère et rentrer maintenant dans le grand débat national avec ce dialogue qui pourra déboucher sur de nouvelles propositions", a estimé Marlène Schiappa sur LCI. L'organisation d'un sixième samedi de mobilisation fait débat au sein des Gilets jaunes.