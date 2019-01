QUATENNENS





"Est-ce que Macron est illégitime ? Non, il l'est. Mais pour autant, est-ce que la mobilisation est illégitime ? Non, elle est tout aussi légitime que le pouvoir en place. Il y a deux légitimité en quelque sorte, et il faudrait pouvoir la trancher. Emmanuel Macron a devant lui deux solutions. Soit il considère que les revendications qui sont portées sont justes (...) soit il décide que non, il ne veut pas entendre ce que disent les Gilets jaunes mais il est témoin du fait qu'il y a ce conflit de légitimité et il en revient aux urnes" a continué le député LFI sur LCI.