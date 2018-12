La mobilisation des Gilets jaunes marque le pas mais les plus déterminés refusent d'abandonner la lutte. Samedi 22 décembre, au sixième week-end de mobilisation - 38.000 manifestants ont été recensés, c'est deux fois moins que la semaine précédente et très loin des 282.000 manifestants recensés le 17 novembre. Sur les Champs-Elysées mais également plusieurs villes en régions, des violences ont une nouvelle eu lieu et des policiers ont été pris à partie.

Le 21 décembre, le Parlement a donné son feu vert à des mesures d'urgence économiques et sociales : défiscalisation des heures supplémentaires, exonération élargie de hausse de CSG pour des retraités et possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1000 euros, exonérée de toutes cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3600 euros.