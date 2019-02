QUATENNENS





"On aurait pu s'attendre à une condamnation plus lourde, on pouvait la craindre", a réagi ce jeudi Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, au lendemain de la condamnation du boxeur qui avait violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des Gilets jaunes.





Précisant avoir été "bouleversé" par son témoignage, l'élu a estimé que "le sentiment qui a été celui des Gilets jaunes dans l'affaire de Monsieur Dettinger c'est celui d'une justice à deux vitesses". Et de s'expliquer : "A l'heure ou ce monsieur a été condamné, Alexandre Benalla se balade avec ses passeports diplomatiques" donc " selon qu'on est puissant et proche du Président ou quelqu'un du commun et bien on n'a pas affaire à un même rythme judiciaire."