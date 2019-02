ENQUÊTE





Dans quelles circonstances un jeune homme a-t-il eu la main arrachée samedi devant l'Assemblée nationale ? L'enquête, ouverte par le Parquet de Paris et confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ne fait que commencer. Et notamment, l'analyse des vidéos. D'après les premiers éléments, non encore confirmés officiellement, c'est l'explosion d'une grenade de type Gli-F4 qui a provoqué la blessure.