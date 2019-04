EN DIRECT - Gilets jaunes : 7500 manifestants mobilisés selon l'Intérieur, tensions à Paris et Toulouse

FACE-À-FACE À TOULOUSE





La situation se tend à Toulouse, avec la foule cantonnée sur les avenues Jean Jaurès et des forces de l'ordre qui tentent de disperser la foule à coup de gaz lacrymogènes.





Selon notre envoyée sur place, c’est la tête du cortège, composée de personnes cagoulées et vêtues de noir, qui s’est arrêtée en voyant une vingtaine de membres des forces de l’ordre stationnée à un croisement de rue.





La manifestation toulousaine n'a pas été déclarée, et un périmètre est interdit, comme depuis fin mars, à la place emblématique du Capitole. Plus de 800 policiers et gendarmes sont prévus sur place, selon le journal local La Dépêche du Midi.