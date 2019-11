EN DIRECT - Gilets jaunes : 41 interpellations à Paris à la mi-journée

UN AN





Le 17 novembre 2018 avait lieu la première mobilisation des Gilets jaunes. Un mouvement qui allait prendre une ampleur inédite. Au fil des "actes" - ce 16 novembre, nous en sommes au 53e -, les manifestations se sont faites plus éparses. Les dernières n'ont jamais rassemblé plus que quelques milliers de personnes, très loin des 282.000 manifestants recensés le 17 novembre 2018 lors du samedi inaugural. Va-t-on assister ce samedi à un second souffle ?