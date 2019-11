EN DIRECT - Gilets jaunes : un an après, quelle mobilisation ?

Relancer la machine. Ce samedi, un an après les premières manifestations sur fond d'augmentation du prix du carburant qui pouvaient compter sur le soutien de nombreux Français, les Gilets jaunes tentent de retrouver un second souffle. Les derniers rassemblements hebdomadaires n'ont jamais rassemblé plus que quelques milliers de personnes, très loin des 282.000 manifestants recensés le 17 novembre 2018 lors du samedi inaugural de cette lutte sociale inédite.

Cet "anniversaire" va-t-il remobiliser les sympathisants (dans un sondage de l'Institut Elabe-BFM TV daté du 13 novembre révèle que 55% des personnes interrogées approuvent la mobilisation des gilets jaunes) alors que les multiples revendications de cette vaste contestation demeurent ?