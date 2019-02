LEVAVASSEUR





"Nous sommes un mouvement neuf, on s'aventure, on tâtonne, on s'interroge", considère Ingrid Levavasseur dans un entretien accordé au Figaro. Et de poursuivre : "Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on discute notre appartenance au mouvement. Je n'ai pas d'autorisation à demander ni de justification à donner pour porter un gilet".