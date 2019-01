UNITÉ SGP POLICE FO





Le syndicat Unité SGP police-FO a dénoncé "les propos de certains responsables politiques à l'égard des policiers" lors de l'interpellation d'Eric Drouet. "Comment des personnages dits 'publics', dont des élus, peuvent-ils se comporter de la sorte et tenir de tels propos à l'encontre des policiers ?" s'est interrogé Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat dans un communiqué. Il reproche notamment à La France insoumise d'avoir parlé de "police politique" et à "d'autres, comme Maxime Nicolle", autre figure des "gilets jaunes", d'essayer "de se trouver une légitimité" et d'appeler "quasiment à l'insurrection". Il affirme également que M. Collard a osé "traiter la police de fasciste".

"Unité SGP Police-FO ne peut accepter ces comportements et demande que des enquêtes soient ouvertes à l'encontre de ces personnes et que, dans un premier temps, des excuses publiques soient faites à l'endroit des fonctionnaires de police qui, tous les jours, exercent un métier de plus en plus difficile et doivent faire face à de plus en plus de violences à leur encontre", affirme le syndicat.