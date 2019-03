JACLINE MOURAUD





Jacline Mouraud, la présidente du parti Les Émergents, a estimé sur CNews que, parmi les manifestants, il y a "beaucoup de fainéants qui se plaignent".





Celle qui fut un instant porte-voix des Gilets jaunes, après avoir fait le "buzz" grâce à une vidéo vue plus de 6 millions de fois, pense désormais qu'il est temps que certains "se mettent au travail".





"La France a un patrimoine, et le Fouquet's en fait partie, que ça leur plaise ou non. Si ces personnes ne sont pas contentes de l’emblème que ça représente, et bah qu’ils aillent un peu à l’école, qu’ils passent des diplômes, qu’ils se mettent au travail, et ils auront peut-être une vie un peu plus riche."