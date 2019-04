EN DIRECT - Grand débat : La mise en garde de Larcher à Macron

UNE SYNTHÈSE QUI FAIT DÉBAT 2





Ce vendredi, c'est une enquête de France Info qui révèle notamment que le nombre de participants a été gonflé par le gouvernement. L'interprétation des résultats est, elle aussi remise en question. Si le gouvernement a assuré que le rétablissement l'ISF ne figurait plus parmi les revendications les plus exprimées, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas : " S'il n'apparaît pas forcément au tout premier plan (...), il fait bien partie de ce qui fait "consensus" selon les termes de l'analyse du cabinet Roland Berger des cahiers citoyens et courriers. Il s'agit même de la proposition la plus citée sur ces supports...", écrit France Info.