GARANT N°2





Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a choisi Guy Canivet en tant que "garant", selon Le Figaro, une information confirmée par son entourage à LCI. Agé de 76 ans, ce magistrat de formation a notamment été membre du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Le collège de cinq "garants" qu'ils vont constituer doit veiller à la régularité de la méthode et à celle des travaux d'analyse et de synthèse des contributions recueillies. Ils formuleront toutes les recommandations qu'ils jugeront nécessaires pour satisfaire aux exigences de transparence et d'impartialité", avait expliqué Matignon.