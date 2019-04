EN DIRECT - Grand débat national : Emmanuel Macron devant 200 maires de Corse, suivez son intervention en vidéo

MACRON DANS LE MAINE-ET-LOIRE





Emmanuel Macron a déjeuné avec une cinquantaine d'élus, dont les maires des communes des chefs-lieux de cantons et les représentants des associations de maires de la région. Le chef de l'Etat doit ensuite échanger avec une cinquantaine d'enfants d'une dizaine d'années dans le centre culturel de Beaupréau-en-Mauges, entre Angers et Nantes. Ces écoliers et collégiens sont membres des conseils municipaux d'enfants du Maine-et-Loire et de la classe "citoyenneté, prévention et sécurité" de Beaupréau, une commune de 23.000 habitants.