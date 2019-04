EN DIRECT - Grand débat : les annonces d'Emmanuel Macron dès dimanche ou lundi ?

RETRAITES

Agnès Buzyn : "J'ai dit qu'il nous faudrait travailler plus pour financer, notamment la dépendance"

"Les retraités sont une priorité pour les Français. Nous allons devoir les accompagner plus longtemps. Il faudra trouver des moyens"

"On a le droit de considérer que l'âge minimal de départ est de 62 ans, et de proposer de travailler plus"