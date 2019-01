RÉPONSES - 80km/h





Interpellé sur la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires, Emmanuel Macron s'est à nouveau dit prêt à des aménagements au cas par cas.





"Le gouvernement a eu raison de s'attaquer au sujet de l'insécurité routière, c'est un débat important et c'était courageux", a-t-il dit. "Force est de constater que ce n'est pas compris. Je ne suis pas dans le déni de réalité. Ça fait partie des sujets où on peut peut-être, en gardant notre efficacité collective, remettre du dialogue et voir si concrètement on ne peut pas remettre au plus près du terrain des décisions d'équilibre."