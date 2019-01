REUNION





Une question sur la formation professionnelle. Emmanuel Macron : "L'AFPA est en redressement depuis des années. Le gouvernement a décidé de restructurer cette structure qui perd énormément d'argent pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Ensuite, les régions ont une responsabilité et il y a des inégalités. Elles font des choix. Mais c'est pour ça que sur la formation, on ne délègue pas tout aux collectivités, parce que ça peut créer trop d'inégalités. (...) L'Etat, il met 15 milliards, on fait un investissement pour former au moins 2 millions de personnes. Ce sont des gens à qui on doit réapprendre un métier. Puis l'Etat s'est doté d'une structure qui évalue la formation, sans former pour autant. Ce sont d'autres acteurs qui doivent former. Le rôle de l'Etat, c'est de mettre l'argent et de certifier."