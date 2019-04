EN DIRECT - Grand débat : Marlène Schiappa retient "une demande de justice fiscale" et de "démocratie"

"MUR DE DÉFIANCE"





Dans son allocution le Premier ministre a insisté sur le "mur de défiance" qui sépare les Français de leurs représentants (élus, fonctionnaires, syndicalistes, journalistes).





Selon lui, si les pratiques de la vie politique se sont "considérablement assainies", cette défiance a prospéré sur des "échecs collectifs" comme le "chômage de masse" et "le blocage de l'ascenseur social" mais aussi des "maladresses et des malentendus. Et j’en prends toute ma part", a -t-il déclaré dans son discours tirant les leçons du grand débat devant les députés.