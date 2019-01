INTERVENTION





Christian Venries, maire de Saint-Cirgues, travailleur social, revient sur les petites phrases prononcées par Emmanuel Macron, parmi les plus reprochées, notamment par "les Gilets jaunes". "Vous ne mesurez pas les incidences de vos décisions qui ajoutent la précarité à la précarité", dit cet élu. "Il est temps que vous portiez et nous portions un autre regard sur les plus vulnérables (...) Redonnons leur la confiance (...) Suite à un accident de la vie, ils ont chuté et cela peut concerner chacun d'entre nous"