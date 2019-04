EN DIRECT - Grand débat : Edouard Philippe défend l'initiative devant les députés

HAMON

Benoît Hamon sur Public Sénat : "J'aimerais qu'il y ait des réponses qui améliorent le quotidien de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de quoi vivre"

"Il y a un tabou depuis vingt ans, l'augmentation des salaires, et pas seulement du Smic. J'attends qu'Edouard Philippe attaque sur ce sujet"

"Il doit poser aux entreprises la question d'un partage des richesses différent. Nous sommes un pays immensément riche, qui répartit de plus en plus mal"

"Le président de la République est aveugle et sourd. Il n'est pas muet, il parle beaucoup. Il est hyperactif de la main droite, pour redistribuer aux plus riches, et totalement impotent du côté gauche"