EN DIRECT - 15 à 20% des trains à la SNCF, trafic perturbé à la RATP : tout savoir sur la journée noire de lundi

TRANSILIEN SNCF

Voici les prévisions de trafic SNCF spécifiques à la région Ile-de-France :





RER A : 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.





RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.





RER C : 4 trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny et 2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz – Massy et Paris-Austerlitz – Juvisy, uniquement en heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.





RER D : Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel en heures de pointe. Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.





RER E : 3 trains par heure au départ de Paris-Est sur la branche Villers-Tournan uniquement en heures de pointe. 2 trains par heure en heures de pointe au départ de Paris-Est sur la branche Chelles.





Ligne H : 1 train sur 3 en moyenne en heures de pointe.





Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne.





Lignes K, R et U : trafic nul.





Ligne L : 1 train sur 3. La branche Paris-Cergy n'est pas desservie.





Lignes N et P : deux trains par heure.





