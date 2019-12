EN DIRECT - Retraites : la grève à la RATP reconduite "jusqu'à lundi" dans les transports parisiens

RUFFIN





"D'ici 2030 l'île d'Oléron sera sous les yeux, Niort sera une ville côtière. Voilà le cœur de notre problématique. Et la grande réforme de Macron (...) c'est de se dire : il y a 42 régimes, on va en faire un seul. Je pense qu'il y a un manque d'ambition pour la France, un manque de vision. Si on met la société française en tension sur là-dessus, on ne lui permet pas de prendre son essor sur autre chose."