EN DIRECT - Retraites : tensions dans Paris en marge du cortège, 41 personnes en garde à vue

PLUS DE 180.000 MANIFESTANTS À LA MI-JOURNÉE





Selon les comptages de la police, plus de 180 000 manifestants étaient dans les rues dans une trentaine de villes de France à la mi-journée. On compte 20.000 personnes à Bordeaux et Montpellier, 19.000 à Nantes, 15.000 à Clermont-Ferrand, 10.500 à Tours, 10.000 à Rennes. Mais aussi plus de 9.000 personnes dans des villes moyennes comme Perpignan, Saint-Nazaire ou Caen.





Ces chiffres n'incluent pas la manifestation Parisienne, ni la mobilisation à Lyon - où l'AFP a constaté une mobilisation très importante mais ne disposait pas de chiffre dans l'immédiat.