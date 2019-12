EN DIRECT - Grève : 9,8% de grévistes à la SNCF, parmi lesquels 49,3% de conducteurs

En ce jour de réveillon, six lignes de métro sont encore totalement fermées dans la capitale, tandis que les autres – à l’exception de la 1 et de la 14, automatisées- fonctionneront a minima, aussi bien dans le nombre de stations desservies que dans les heures d'ouverture. A la SNCF, seulement deux TGV sur cinq circulent et seulement un Transilien sur cinq. Le service sera également allégé dès la fin de l’après-midi. Il sera donc probablement difficile pour les Franciliens de rejoindre le lieu de leur réveillon.

Il n’y a donc pas de trêve de Noël dans les transports. La grève contre la réforme des retraites se poursuit, mardi 24 décembre à la RATP et la SNCF (et cela sera encore le cas mercredi).

La ligne 1, l'une des deux lignes automatiques du métro parisien, les seules qui fonctionnent normalement pendant la grève, "a été interrompue à 11h56 entre Châtelet et Nation en raison de la présence massive de manifestants à Gare de Lyon", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la RATP sans plus de détails. L'interruption du trafic a duré 20 minutes.

Le calendrier et le programme de concertation sur les retraites promis hier dans le JDD par Laurent Pietraszewski pour aujourd’hui seront communiqués "entre ce soir et demain matin", selon l'entourage du premier ministre à LCI.

Participeront à ces travaux pour le gouvernement : Muriel Pénicaud, Ministre du Travail ; Agnès Buzyn Ministre des Solidarités et de la Santé ; Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des retraites et Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics

Stewards, hôtesses et pilotes ont déposé un préavis de grève à partir du 3 janvier prochain, soit une des dates-clé du retour de vacances. Ils entendent conserver leur régime de retraite, et notamment l'autonomie de leur caisse de retraite complémentaire autonome et autofinancée, craignant qu'en l'état, leurs pensions baissent en moyenne de "40%" et que leur temps de travail s'allonge, rapporte le Quotidien du tourisme .

Faisant son retour sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a accusé le gouvernement de vouloir mettre en place "un système particulier par génération". Et assuré que la France "a les moyens" de faire mieux avec la retraite. De son point de vue, cela passe par un minimum contributif à 1000 euros et une retraite à 60 ans avec 40 annuités.

Et d'assurer qu'il n'a pas reçu d'invitation de la part de Matignon pour cette nouvelle réunion. Comme il le résume lui-même, le gouvernement et son syndicat n'ont guère de terrain d'entente à explorer : "Le gouvernement veut réduire les dépenses consacrées à la protection sociale alors que nous on dit qu'un pays moderne doit augmenter ses dépenses consacrées au bien être des gens, à leur santé, à leur retraite. Ce sont deux projets de société qui s'affrontent".

Le leader de la France insoumise est auprès des grévistes, Gare de Lyon : "Il faut que les téléspectateurs sachent que les grévistes sont en train de perdre de la paye. Alors on vient, on montre de la sympathie, on discute de comment on peut aider pour les caisses de grève. C'est essentiellement pour ça qu'on est là, parce que tout le monde est en famille, c'est un moment où il y a besoin de chaleur humaine"

"Ce moment est extraordinaire pour la vie du pays. On se serre les coudes, on ne parle plus de la religion de Pierre, Paul ou Jacques. Et ça, c'est bon pour le pays."

A la RATP, les arrêts maladie ont sérieusement augmenté. Une pratique régulière ? "Non, la pratique régulière, c'est de discréditer les mouvements sociaux en faisant monter ce genre d'histoires, réagit Fabrice Villedieu. Cette opération est un peu fatigante. On ne côtoie pas les collègues qui travaillent, donc ceux qui pourraient être en arrêt maladie. La seule chose que je suppose, c'est qu'en temps de grève, ça rend difficile les conditions de travail pour les non-grévistes, mais encore une fois, je n'en sais rien".

La direction de la SNCF a confirmé que ce mardi, seuls 40% des TGV et des TER circulent, 20% pour les Intercités et les Transilien. À noter : plusieurs lignes vont fermer de manière anticipée en fin de journée en Île-de-France Leur réouverture est prévue mercredi "en début d'après-midi". Les prévisions de trafic pour les TGV et Ouigo durant le week-end du 28-29 seront connues dans la journée.

Sur le plan de la concertation, les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier par plusieurs membres du gouvernement sur les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière Les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que les secrétaires d'Etat chargés des Retraites et de l'Action et des Comptes Publics, Laurent Pietraszewski et Gérald Darmanin, débuteront ces nouvelles discussions. Une date qui ne doit pas grand chose au hasard, puisqu'elle a lieu deux jours avant la nouvelle journée de mobilisation à laquelle appelle notamment la CGT, le 9 janvier.