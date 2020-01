EN DIRECT - Grève à la RATP : le trafic toujours perturbé mais en amélioration

EN TOUTE FRANCHISE





Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse explique que le gouvernement mènera cette réforme à son terme : "c'est une réforme profondément sociale. Rappelons que les agriculteurs seront gagnants, beaucoup de femmes seront gagnantes".





Sur le financement de ces retraites, "on ne baissera pas le niveau des pensions, mais il faudra jouer sur l'âge et les cotisations", déclare le ministre. Et si le compromis est arrivé début janvier, selon lui, c'est que "nous ne sommes pas assez dans une société de confiance [...] et une société de défiance, ça a un coût".