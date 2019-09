EN DIRECT - Grève à la RATP : seulement 2 lignes fonctionnent jusqu'à 17h, les tarifs des VTC explosent

TRAFIC (TRÈS) PERTURBÉ - La grève à la RATP ce vendredi 13 septembre 2019 - pour dénoncer la réforme des retraites - est la plus suivie depuis dix ans. 10 lignes de métro sont totalement arrêtées et les RER A et B seront très perturbés, ainsi que les bus et tramway. Retrouvez les prévisions de trafic détaillées et toutes les dernières informations en direct.

Métros à l'arrêt, gares RER fermées, bus au garage... La journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la RATP ce vendredi 13 septembre 2019 provoque - comme prévu - des perturbations de trafic inédites depuis plus de dix ans. Si vous avez l'intention de circuler ce jour-là dans Paris et en Ile-de-France, prenez vos précautions car la situation s'annonce extrêmement compliquée. "La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements", indique un message diffusé en boucle dans les stations du réseau. Les syndicats annoncent en effet près de 90% de grévistes parmi les personnels roulants.

10 lignes de métro fermées

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera très fortement perturbé, avec lignes et stations partiellement ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h) sur les lignes 4 et 7. La ligne 8 fonctionnera uniquement entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. La ligne 9 fonctionnera uniquement entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt et entre Nation et Mairie de Montreuil. Les lignes 14 et 1 (automatiques) fonctionneront mais seront vraisemblablement surchargées, annonce la RATP.

RER A et B uniquement aux heures de pointe

Le trafic des RER A et B sera également très perturbés : Les trains circuleront uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h-20h). Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. Pendant ces heures de pointe, seul 1 train sur 3 circulera sur le RER A et 1 sur 5 sur le RER B.

BUS et TRAM également partiellement interrompus

En moyenne 1 tramway sur 2 sur les lignes T 3b et 5 En moyenne 1 tramway sur 3 en heures de pointe (6h30-9h30 / 17h- 20h) sur les lignes T1, T2, T 3a, T 6, T7 et T8. En moyenne, 1 bus sur 3 circulera sur l’ensemble du réseau

Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes - Laurent Djebali, secrétaire Métro-RER de l'Unsa

"On est proches des 100% de grévistes déclarés en ce qui concerne les conducteurs de métro et RER, on dépasse 60% de grévistes déclarés sur les bus", assure une source syndicale à LCI. "Il n'y aura que deux conducteurs sur certaines lignes. Il faut savoir qu'il y en a 50 ou 60 qui travaillent à l'heure de pointe. Il faut s'attendre à un métro toutes les 40 minutes dans ces conditions. Nous avons alerté la direction sur la sécurité des voyageurs", a d'ores et déjà prévenu Laurent Djebali, cité par Le Parisien. Aucun blocage n'est à prévoir sur le réseau SNCF : les RER C, D et E ainsi que les Transiliens.

Covoiturage et scooters à prix réduits

Face au désagrément considérable de cette journée de grève, la RATP annonce une "dispositif partenarial inédit". - Cityscoot : la RATP finance 30 minutes gratuites* à ses clients qui utiliseront les scooters électriques en libre-service, avec le code promo RATP-1. - Klaxit, startup de covoiturage domicile-travail, et la RATP assurent la gratuité des voyages aux passagers quelle que soit la distance (départ et arrivée en Ile-de-France). Pour les conducteurs, la rémunération minimum garantie est de 4€*.

La rédaction de LCI