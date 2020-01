EN DIRECT - Grève à la RATP : trafic toujours perturbé jeudi, légère amélioration aux heures de pointe

CIRCULATION DES RER





En Île-de-France, le trafic des RER sera fortement perturbé le mercredi 1er janvier :





• RER A : 3 trains par heure sur la branche Cergy uniquement de 12h à 18h et 1 train par heure en dehors de ces périodes. L'interconnexion est suspendue.





• RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord.





• RER C : 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris-Austerlitz à Massy et 1 train par heure entre 9h et 16h de Paris-Austerlitz-Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.





RER D : en heure de pointe 2 trains par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel et 1 train par heure Paris-Nord-Orry La Ville. En heure creuse, 1 train par heure en direction de Villiers le Bel et 1 train toutes les 2 heures sur la branche Orry.





RER E : 1 train sur 3 en moyenne sur les branches Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.