EN DIRECT - Grève à la SNCF : 9,6% de grévistes, parmi lesquels 42% de conducteurs

La direction de la SNCF a confirmé que ce mardi, seuls 40% des TGV et des TER circulent, 20% pour les Intercités et les Transilien. À noter : plusieurs lignes vont fermer de manière anticipée en fin de journée en Île-de-France Leur réouverture est prévue mercredi "en début d'après-midi". Les prévisions de trafic pour les TGV et Ouigo durant le week-end du 28-29 seront connues dans la journée.

Les prévisions de trafic sont tombées pour le week-end du 27 au 29 décembre : 6 TGV sur 10 circuleront sur le réseau selon la SNCF. La direction de la compagnie précise que les voyages sont confirmés et garantis "pour la plupart" des quelque 800.000 personnes ayant réservé à ces dates. Les autres voyageurs sont "invités" à procéder à l'échange de leur billet, et "à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications".

Le syndicat Info'Com-CGT a apporté son soutien aux grévistes de la RATP et leur a remis un chèque de 250.000 euros issus de sa caisse de grève. "On reçoit des chèques de partout en France, des salariés du privé, des enseignants, des retraités", a indiqué à l'AFP une représentante syndicale.

Gare du Nord, les effets de la grève se font toujours ressentir : si le premier bus, à 6h20, a été tranquillement rempli, les voyageurs ont dû se serrer de plus en plus au fur et à mesure, sans compter sur les bus qui passent alors qu'ils ne sont pas prévus et les autres, qui doivent passer mais restent portés disparus.

Sur LCI, le député LFI rend hommage aux personnels en grève : "Je dis merci aux grévistes, puisqu'ils défendent un système de retraite qui, s'il changeait, serait injuste et inégalitaire pour les Français. A la rentrée, il faudra réfléchir à la façon dont on les aides."

A propos des coupures de courant : "Quand on a le droit de grève, on peut arrêter le courant, ça fait cesser l'activité. Ca ne me choque pas que, dans un mouvement contre une réforme qui serait terrible, il y ait ici ou là quelques points qui débordent un peu. Les coupures de courant n'ont aucun effet".

Des avancées du côté des négociations ? "C'est vrai pour les policiers. Mais ce n'est pas vrai pour le reste. Pour les cheminots et la RATP, ce ne sont que des promesses, pas des acquis. Et c'est pareil pour les enseignants face à l'engagement d'une revalorisation, ce ne sont que des promesses." Les syndicats qui parlent d'avancées parlent en réalité de "promesses de concessions".

Le plafonnement de la cotisation des cadres à 2,8% au-delà d'un salaire de 10.000 euros : "Ce projet va coûter 72 milliards aux caisses de retraite entre 2025 et 2040. On en parle très peu, on dit que la grève coûte très cher, mais on devrait en parler, parce que ça démonte l'argumentaire du gouvernement".

La question de la retraite par points favorise-t-il un surcroît d'égalité pour les femmes, notamment au regard des congés maternité ? "D'abord, sachez que le principe de réversion des retraites, qui concerne les femmes veuves, principalement concernées, va occasionner une perte financière. Et sur ce point, ça va défavoriser les femmes. On va pouvoir décider, dans le couple, sur quel revenu le mettre. Comme généralement, du fait de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, c'est l'homme qui est choisi, on va à nouveau aggraver l'autonomie des femmes".

"Bien sûr qu'il faut changer. Il faut à nouveau permettre aux gens de partir à 60 ans après 40 annuités et avec au minimum l'équivalent d'un Smic à temps plein. Je me fiche de ce qu'il se passe ailleurs en Europe. Il y a ailleurs en Europe beaucoup plus de retraités pauvres qu'en France. Même s'il a été dégradé, notre système permet au moins cela, donc excusez-moi de le préférer."

"Notre pays produit toujours plus de richesses. La productivité par travailleur a augmenté par trois en cinquante ans. La différence, c'est que les salariés, il y a 30 ans, travaillaient 9 jours par an pour les actionnaires. Désormais, ils travaillent 45 jours pour un actionnaire. La part des richesses est partie dans le capital, dans la spéculation. Toute la question est de savoir quelle part de nos richesses on compte donner à nos retraités quand ceux-ci constituent 20% de la population nationale et que le gouvernement entend limiter la part des retraites à 14% du PIB."

"Si jamais Elisabeth Borne partait à Marrakech et en profitait pour se reposer et revenir avec la lucidité qu'il faut retirer ce projet, tant mieux. Cette ministre a beaucoup de travail, elle a notamment ouvert la porte à la privatisation de la SNCF, je trouve qu'elle a un peu trop travaillé cette année. Très franchement, c'est pas ce qui me préoccupe le plus, même si c'est un peu bizarre."

"Je n'ai pas suivi le dossier de Ségolène Royal. Ce qu'elle dit ne me préoccupe pas prioritairement. Elle va répondre mais ça ne me choque pas qu'une responsable politique à qui on confie une mission continue à parler politique. Maintenant, la question est de savoir si elle s'occupe bien de ce qu'on lui a confié."

Quel est son bilan pour 2019 ? "Ce gouvernement continue coûte que coûte sa politique néolibérale et ça nous met en tension. Au niveau de la France insoumise, le mouvement social nous remet en avant. Nous, on souhaite que les choses avancent pour le pays. On veut que ce mouvement gagne. Après, la France insoumise, il y aura des élections à venir, je pense que nous en meilleure forme que certains l'espèrent".

En rappelant cette proposition, Sylvain Maillard fait référence à la décision gouvernementale, en date du 11 décembre, de réactiver des mesures prises au plus fort de la crise des Gilets jaunes dont, donc, l'étalement du paiement des impôts et cotisations diverses, mais aussi la possibilité d'utiliser le chômage partiel".

Cela leur permettra de "retrouver de la trésorerie", a indiqué le député de Paris, qui s'alarme que "les hôtels sont à moitié remplis alors que normalement, on est dans une période de l'année totalement pleine." La chute d'activité sur le mois de décembre a été mesurée entre 25% et 60% en Ile-de-France.

Les commerçants mis en difficulté par les grèves de décembre pourront demander "un report de charges", au moyen d'"un Cerfa, donc un formulaire tout simple, recto verso, disponible sur le site du ministère (de l'Economie, NDLR)", et qui peut être rempli aussi auprès des Chambres de commerce et d'industrie et des Chambres des métiers, a indiqué le député Syvain Maillard, ce matin sur Cnews.

Afin de faire "vivre le mouvement de grève", un rassemblement se tient, sur le parvis de la Gare de l'Est, en ce moment. Il réunit notamment des grévistes de la SNCF et de la RATP ainsi que tous leurs sympathisants et prévoit de rejoindre la gare Saint-Lazare.

La grève contre la réforme des retraites continue de perturber le trafic à la SNCF et à la RATP ce jeudi 26 décembre 2019, avec un TGV sur deux en circulation et cinq lignes du métro parisien fermées.

Sur le plan de la concertation, les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier par plusieurs membres du gouvernement sur les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière. Les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que les secrétaires d'Etat chargés des Retraites et de l'Action et des Comptes Publics, Laurent Pietraszewski et Gérald Darmanin, débuteront ces nouvelles discussions. Une date qui ne doit pas grand chose au hasard, puisqu'elle a lieu deux jours avant la nouvelle journée de mobilisation à laquelle appelle notamment la CGT, le 9 janvier.