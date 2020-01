EN DIRECT - Réforme des retraites : deux syndicats d'Air France appellent les salariés à faire grève la semaine prochaine

BESANCENOT APPELLE À UNE "NOUVELLE VAGUE"





Vikash Dhorasoo et Olivier Besancenot se sont rendus ce jeudi matin au dépôt de bus Belliard dans le 18e arrondissement de Paris."La mobilisation continue" a lancé OIivier Besancenot devant les grévistes. "On reprendra le boulot quand on aura gagné (C...) C'est à dire quand on aura remis le projet de loi à sa place c'est à dire à la poubelle"" a ajouté le porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste. "Mes camarades je vous le dis, on va les faire plier. On va gagner" a-t-il poursuivi.





Au sujet des voeux d'Emmanuel Macron, Olivier Besancenot a lancé : "quand on écoute son discours, on a envie de péter un plomb. Parce qu'on sait ce que ça coûte la grève. Tout le monde se rend compte à quel point il est déconnecté de la situation et ça ça joue pour nous". Et de conclure : "A partir de lundi, il faut qu'il y ait une nouvelle vague qui arrive. A partir de lundi, il faut qu'il y ait une généralisation de la grève. A partir de lundi, il faut que les dépôts de raffinerie soient bloqués, que dans l'aérien, ça soit bloqué, que les écoles soient fermées, que les hôpitaux ferment, que les artisans tirent la grille pour marquer leur solidarité, qu'il y ait des manifestations de masse, on en est là"