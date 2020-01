EN DIRECT - Réforme des retraites : Marseille, Nantes, Rouen... les cortèges s'élancent en régions

LE POINT SUR LES CRITÈRES DE PÉNIBILITÉ





Muriel Pénicaud le confie volontiers, nous ne sommes "pas égaux" en matière de santé au travail, puisque certains métiers "abîment la sante". C'est pourquoi, la ministre du Travail explique vouloir résoudre cette problématique sur trois fronts. La première, "sortir de la pénibilité", en baissant par exemple le nombre de nuits ou du bruit subit. ou en changeant de secteur en créant un "vrai congé de conversion". "Il permettrait à ceux qui le veulent de sortir de ce métier au bout de quinze ou vingt ans, avec un salaire payé à 100% et une formation prise en compte", afin de changer de secteur. Le deuxième volet est celui de "réduire la pénibilité. "Il y a énormément de postes où avec des équipements et des bons process, on pourrait avoir beaucoup moins de problèmes."





Enfin, au-delà de la prévention et du changement de métier, Muriel Pénicaud assure qu'il y aura "compensation". "Les critères de pénibilité n'ont pas été supprimés", avance-t-elle, mais "on les mesure d'une autre façon". "Ceux pour lesquels le médecin reconnaît 10% d'incapacité partent deux ans plus tôt et ce sera conservé."